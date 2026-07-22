La muerte de Kevin Keegan ha devuelto a la actualidad el nombre de uno de los futbolistas más icónicos de la historia del Balón de Oro. En 1978, en pleno año de Mundial, el inglés conquistó el premio después de una extraordinaria temporada con el Hamburgo, a pesar de que Inglaterra ni siquiera disputó el torneo. Casi cincuenta años después, el contexto vuelve a abrir un debate parecido.

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¿Kvaratskhelia es contendor a pesar de no haber estado en el Mundial?

Khvicha Kvaratskhelia tampoco ha podido participar en el Mundial, pero eso no cambia lo que hizo durante la temporada de clubes.

El georgiano firmó una campaña extraordinaria con el PSG, disputando 48 partidos, marcando 19 goles y dando 10 asistencias, siendo uno de los futbolistas más determinantes del campeón de Europa.

Su candidatura se cimentó especialmente en la Champions League: 16 partidos, 10 goles y 6 asistencias, con un papel decisivo en la fase eliminatoria. Desde el playoff ante el Mónaco hasta la final participó directamente en 10 goles (6 tantos y 4 asistencias), y en el partido por el título provocó el penalti que permitió al PSG empatar el encuentro antes de conquistar su primera Champions League.

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Mientras el Mundial no ha dejado, más allá de Messi (8 goles y 4 asistencias) un futbolista que haya conseguido monopolizar la conversación por su rendimiento individual o marcar una diferencia evidente respecto al resto de candidatos, la pregunta vuelve a ser la misma: ¿Debe el Balón de Oro premiar el mejor del Mundial o al mejor de la temporada?

¿Quién es el máximo candidato a quedarse con el Balón de Oro?

Para las apuestas, el candidato a quedarse con el galardón de France Football es el inglés Harry Kane, quien tiene la cuota más baja. Si bien alcanzó el tercer puesto con su selección, marcó 6 goles y dio 1 asistencia, tuvo la mejor temporada de su carrera con el Bayern Múnich al marcar 61 anotaciones y dar 7 pases gol. Ganó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania.

Lamine Yamal se postula como el segundo aspirante al galardón. Ganó nada más y nada menos que la Copa del Mundo, aunque no tuvo una actuación sobresaliente, pues solo marcó un gol. Con Barcelona ganó la Liga de España, la Supercopa de España y la Copa del Rey.

El top 3 de aspirantes lo cierra Lionel Messi, quien tuvo una gran actuación en el Mundial al marcar 8 goles y dar 4 asistencias, liderando las épicas remontadas de la Selección Argentina que le bastaron para alcanzar el subcampeonato del certamen. Además, convirtió 13 goles y dio 7 asistencias, siendo clave en el primer título del Inter Miami en la MLS.

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Kylian Mbappé, fue el máximo goleador del Mundial con 10 anotaciones y 4 asistencias. No ganó títulos con el Real Madrid, pero marcó 42 goles y dio 6 asistencias. Es el cuarto candidato a ganar el Balón de Oro para las apuestas.

El candidato silencioso, que se encuentra en el quinto lugar, pero podría ser el ganador, es Rodri. Ya lo ganó en el 2024 luego de conquistar el Eurocopa con España. Tras haber ganado el Mundial, teniendo una buena presentación individual, no es descabellado pensar que remonte su favoritismo y termine quedándose con el galardón.