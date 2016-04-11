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29 jul 2026 Actualizado 07:23

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Justicia

Se entregó la mujer señalada de liderar Cartel de nómina paralela del poder judicial.

La audiencia de judicialización se realizará en el municipio de Usiacurí

(Caracol Radio Barranquilla.)

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Después que la semana anterior nueve funcionarios del poder judicial fueran capturados en el marco de la investigación que se adelanta por la vinculación al parecer de manera fraudulenta como servidores públicos, se entregó en las últimas horas Yicela Caro Bernal, posible cabecilla de la banda.

La mujer era quien al parecer vinculaba a los falsos funcionarios a quienes mensualmente se les consignaba a sus cuentas el salario que de manera fraudulenta devengaban.

A pesar que el ilícito se configuro en Barranquilla la legalización de captura se adelantará en el municipio de Usiacuri en el centro del Atlántico.

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