El nombre de una mujer que quedó inmortalizado en el alma de Barranquilla

Barranquilla

“Allá viene la mujer que sí enseña en Barranquilla, Gloria Peña sabe mucho de danza y coreografía, de la cumbia y sus tambores ella sí sabe la ciencia”, Adolfo Echeverría.

Con estas palabras que hacen parte de letra de la canción que lleva su nombre, Gloria Peña, quedó inmortalizada en una pieza escrita por el maestro barranquillero Adolfo Echeverría.

“Lo que dice Adolfo en esa canción es cierto. Esa soy yo”, dice Gloria Peña, la mujer para quien la danza es su vida, su aliento, su todo, como ella misma afirma.

Gloria Peña es de esos personajes que hacen parte de la vida y de la historia de Barranquilla, una ciudad que encierra mucha historia y muchas historias, historias que son, a veces, personajes mismos, como ella.

Asegura que la canción nació como una petición que le hiciera a Adolfo una hija de éste que era alumna de la academia de las hermanas Peña (Gloria y Graciela, más conocida ‘Gacho’ Peña).

Gloria Peña es, sin lugar a dudas, sinónimo de danza, de coreografía, de tambores, de folclor, de carnaval, de Barranquilla.

Gloria, quien lleva 50 años de vida artística, fue en muchas ocasiones la encargada de preparar y a las reinas del Carnaval para su presentación ante el pueblo, y recuerda en su haber nombres como Patricia Abello, Mireya Caballero, Silvana González, María Cecilia Donado y Angie de la Cruz, y recuerda que ella hizo parte activa de muchos carnavales, pero ahora contempla con nostalgia cómo ha sido relegada de dichas festividades.

“La danza me ha hecho ver que si le he dedicado 50 años de mi vida no puedo caer por mis errores sino crecer de los errores. Con la danza eduqué a mis hijos, con ella tengo una imagen en el mundo entero. Con la danza tengo un respeto de Barranquilla hacia a mí. La danza es dignidad y respeto hacia una ciudad: Barranquilla”

Gloria llevará el nombre de barranquilla y de su carnaval hasta el último día de su vida y Barranquilla en su alma el nombre de Gloria Peña por siempre.