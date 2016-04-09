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29 jul 2026 Actualizado 07:23

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En Barranquilla se vestía de saco y corbata

Los amaneceres eran nublados y la temperatura no superaba los 14 grados

(Caracol Radio Barranquilla.)

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Los barranquilleros hicieron gala de su cultura vistiendo saco y corbata hasta finales de los años 60 cuando la temperatura de la ciudad estaba por debajo de los 24 grados.

 El lustrabotas Ezequiel Sotelo, quien atiende en su puesto en el tradicional Paseo Bolívar en el Cetro Histórico de Barranquilla, recuerda con lucidez la época de las casas de paja y de los reconocidos cafés como El Roma.

 Nacido en el barrio San Pacho, uno de los más viejos de la ciudad, da rienda suelta a sus recuerdos y dice que en aquellas épocas de Barranquilla de clima templado, los amaneceres eran nublados y con una temperatura máxima de 14 grados.

 De los elegantes vestidos, nada queda, porque ahora la temperatura supera los 35 grados, lo que obliga a lucir ropa ligera.

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