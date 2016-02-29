Daño en zona franca Celsia afecta generación de energía

Celsia, adelanta reparación en turbina de planta térmica en Barranquilla( Cortesía Electricaribe )

Barranquilla

Un daño en una turbina en la planta térmica que opera Celsia en Barranquilla deja por fuera la generación 230 megavatios.

La reparación podrá extenderse por tres semanas, según informó la empresa.

Durante un proceso de mantenimiento programado en la Unidad Flores IV se presentó un daño en una de las turbinas de combustión, limitando la generación de energía, por lo que dejará de aportar 5.5 gigavatios al sistema de interconexión nacional.

Según informa la empresa en un comunicado, se puso en marcha un plan de contingencia y se trabaja con el fabricante de la turbina para resolver el daño.

Sostiene el comunicado que con las condiciones actuales por el Fenómeno del Niño la producción de energía del país viene siendo atendida en un 50% por las térmicas, por lo que hay una máxima exigencia de las plantas.

La Zona Franca Celsia es por su capacidad la segunda planta térmica más importante del país.