1.500 soldados garantizarán la seguridad en Atlántico, Magdalena y sur de Bolívar

En los tres departamentos que son jurisdicción de la Segunda Brigada del ejército, a saber: Atlántico, Magdalena y 14 municipios del sur de Bolívar, se desplegarán mil quinientos soldados para asegurar la tranquilidad de propios y visitantes de esta zona de la región Caribe; así lo dio a conocer el nuevo comandante, el coronel Luis Ospina, durante el lanzamiento de la campaña nacional “Viaje seguro, su ejército está en la vía”, en medio de un retén en la carrera 46 a la altura del sector “la Y de los chinos”.

Los hombres del ejército estarán sobre las vías principales y secundarias en las que apoyarán el viaje de las personas durante la temporada de navidad y fin de año. La línea gratuita 147 está habilitada para atender en cualquier momento el llamado de la ciudadanía y neutralizar intento de extorsión, secuestro y delincuencia común.

El coronel Ospina agregó que “se trata de prevención y los motiva el agradecimiento de la población civil y la tranquilidad que todos los años viene generando esta campaña, en la que la ciudadanía sabe que su ejército está ahí, presto para cualquier situación”.

Por otra parte dio un parte de tranquilidad en su zona de acción con el despliegue de tropas e informó que aún no se ha reunido con el alcalde electo de Barranquilla Alejandro Char, pero aseguró que ya vendrá la oportunidad para ello.