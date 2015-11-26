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29 jul 2026 Actualizado 06:55

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Ciencia y medio ambiente
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Más de 30 barrios sin energía por trabajos que se ejecutan este jueves

Obras se iniciaran a partir de las 2:30 de la madrugada hasta las 7:00 de la mañana.

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La empresa Electricaribe dio a conocer a través de un comunicado de prensa los sectores que por labores de mantenimiento permanecerán sin el fluido eléctrico.

Electricaribe ejecutará trabajos de mantenimiento preventivo en la subestación Unión. En comunicado de prensa Este jueves 26 de noviembre personal especializado de

Para facilitar la labor de los técnicos y por protocolos de seguridad, serán desenergizados los circuitos Sierra, 20 de Julio, Boyacá sur, Carrizal, Simón Bolívar, Ferry, Aeropuerto 1 y Acueducto.

Durante las obras estarán sin servicio de energía los siguientes sectores: El Limón, Simón Bolívar, Tayrona, Universal, El Parque, La Luz, sector Coolechera, Alboraya, Cevillar, Campito, El Carmen, El Santuario, La Sierra, Unión, La Victoria, Los Continentes, San José, La Magdalena, Las Dunas, Las Palmas, San Nicolás, Universal, Villa Blanca, Las Nieves, Santa Helena, Vista Hermosa, Costa Hermosa, Buenos Aires, Carrizal, El Santuario, José Antonio Galán y Santo Domingo de Guzmán

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