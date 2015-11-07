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29 jul 2026 Actualizado 06:57

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Salud y bienestar
En la Región Caribe

Frente común para sacar a Caprecom

Las autoridades locales están asumiendo costos de tratamientos médicos

Barranquilla
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La Secretaria de Salud de Barranquilla, Alma Solano Sánchez, indicó que es urgente el retiro de la EPS Caprecom de la Costa Caribe porque no garantiza la atención médica de sus afiliados.

La funcionaria destacó que las administraciones locales, como el caso de la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, están asumiendo los costos de los tratamientos médicos ante la crisis de la eps.

Finalmente, anotó que ha mejorado la respuesta de la EPS Coomeva a los requerimientos de sus usuarios en la capital del Atlántico.

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