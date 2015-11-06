Familiares de las víctimas del Palacio de Justicia piden que se sepa la verdad

Barranquilla

En una sentida ceremonia religiosa, en la que los asistentes vestían de blanco, en la Catedral Metropolitana de Barranquilla, con las fotografías de los inmolados, familiares de las víctimas del Palacio de Justicia, clamaron porque se sepa la verdad.

Rosalinda Gutiérrez de Pineres, hermana de Nurys, una de las víctimas, quien era auxiliar de los magistrados Dante Fiorillo y Julio Andrade, dijo que presentarán una demanda contra el Estado porque aún permanece vivo el dolor por la pérdida de su familiar, que apenas contaba con 32 años cuando murió.

Durante la Eucaristía organizada por el Tribunal Superior de Barranquilla fue leía una mensaje enviado por Julio Cesar Andrade Zulbarán, hijo del Magistrado Julio César Andrade, quien también murió en la toma, quien rechazó que los representantes del Estado haya faltado a la verdad y dificultado el esclarecimientos de los hechos, pero seguirá esperando que haga justicia.