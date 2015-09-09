ELN incineró cuatro vehículos en la vía Pereira - Quibdó

Se espera que en las próximas horas se pueda restablecer el paso por esta vía.( Ejército )

Medellín

Cuatro vehículos fueron incinerados en la vía que comunica las ciudades de Pereira y Quibdó, en comprensión municipal de Tadó, departamento del Chocó.

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El secretario del interior del Chocó, Bismarck Calimeño Mena, relató que hombres encapuchados, cuyo grupo delincuencial no ha sido determinado, detuvieron una caravana y prendieron fuego sobre una tractomula y camiones.

“No hemos identificado que grupo era, ELN o de Farc, cogieron una caravana, bajaron a la gente, quemaron los camiones y la tractomula. Es la vía que de Quibdó a Pereira. Fueron tres camiones y una tractomula, en el municipio de Tadó”, precisó el secretario del interior de Chocó, en diálogo con Caracol Radio.

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Sin embargo, en un comunicado, la Fuerza de Tarea Conjunta Titán confirmó que el ataque ocurrió “a la altura del sector de Bruatá municipio de Tadó, departamento del Chocó, donde seis subversivos del Frente Cacique Calarcá SAT- ELN, vestidos con uniformes camuflados, efectuaron la incineración de cuatro vehículos, dos camiones Pegaso, una tractomula, y un camión, que se movilizaban sobre la vía que comunica a Quibdó – Pereira”.

Hacia el lugar fueron despachadas tropas del Comando de la Fuerza de tarea conjunta Titán para el control de la vía y la búsqueda de los delincuentes.

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“El comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán y la Décima Quinta Brigada, intensificaron las operaciones ofensivas contra la comisión que realizó la quema de los vehículos, a fin de dar captura y judicializar a los responsables de este acto terrorista”, detalló el comunicado del Ejército en la zona.

El Gobierno chocoano espera que en las próximas horas se pueda restablecer el paso por esta vía.