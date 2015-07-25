Con videos de seguridad buscan responsables de petardo en Medellín

La Policía Metropolitana de Medellín y la Fiscalía comenzaron el análisis de los videos obtenidos por las cámaras de seguridad cercanas al puente Pablo Peláez González, del sector de Conquistadores, para tratar de identificar a quienes dejaron el petardo para lanzar panfletos que estalló en esa zona cercana al centro de la ciudad.

El coronel Javier Parra, comandante operativo de la Policía Metropolitana, informó que los expertos de la Sijín examinan también los volantes hallados en una caja cerca del sitio donde estalló el petardo, con mensajes alusivos a los 51 años de las Farc, del bloque Iván Ríos, en los que aparecen imágenes del desaparecido jefe de las Farc Alfonso Cano y del comandante Emiro.

Según el oficial, dos mujeres que pasaban por el lugar recibieron parte de la onda expansiva lo que les causó aturdimiento, fueron atendidas por socorristas del Cuerpo de Bomberos, y dadas de alta debido a que no sufrieron lesiones graves.

El episodio causó gran congestión vehicular por ser una hora pico en la que se movilizan por allí cientos de vehículos; la zona fue acordonada por las autoridades mientras los investigadores hicieron una revisión para determinar que no hubiese otros explosivos.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía tener tranquilidad e informar a la policía sobre el movimiento de personas sospechosas o paquetes abandonados.

Alcaldía de Medellín rechaza

El alcalde de Medellín Aníbal Gaviria a través de su cuenta en twiter rechazó la detonación de un petardo con intenciones propagandística, con los volantes alusivos a las Farc.

El mandatario escribió: “Como Gobierno y ciudadanía rechazo total a actos como el de Conquistadores que atentan contra la Vida. Un retroceso como sociedad”.

Además, expresó su solidaridad y acompañamiento a las dos mujeres que sufrieron lesiones leves e indicó que la Secretaría de Seguridad de Medellín, la Policía Metropolitana y todas las autoridades competentes avanzan en la investigación del hecho para encontrar a los responsables.