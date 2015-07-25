Universitarios por la paz harán veeduría a la tregua unilateral de las Farc

La Red Unipaz con nodo en el departamento de Antioquia liderará la veeduría de la tregua unilateral de las Farc que comenzó el pasado 20 de julio en todo el territorio nacional.

Después de estar en la Habana, Cuba, por solicitud de los negociadores de los diálogos de paz, la Red Unipaz integrada por 12 universidades colombianas, tendrá la misión de apoyar técnicamente y con investigaciones el cese al fuego del grupo guerrillero.

En diálogo con Caracol Radio, el docente e investigador Oscar Mauricio Castaño Barrera, quien estuvo en la Habana en representación de la Red Unipaz, señaló que se trata de un trabajo imparcial en el que la academia podrá brindar aportes significativos al proceso que busca la terminación del conflicto en Colombia.

“Reuniendo las capacidades con todas las universidades que conforma la red vamos a ser un apoyo técnico de veeduría en los territorios donde podemos estar con presencia de académicos para analizar el cese a lo largo del mes que durará”, confirmó a Caracol Radio el profesor Castaño Barrera.

Aclaró que la verificación del cese al fuego será hecha por organizaciones internacionales, mientras que la Red Unipaz y otras organizaciones sociales en diferentes lugares del territorio nacional solo cumplirán funciones de veeduría.

“Una cosa es la verificación que la van hacer organizaciones internacionales como a Onu y Unasur y la veeduría que la vamos hacer organizaciones que estamos trabajando por la paz de Colombia”, precisó el docente.

En la veeduría analizarán las posibles violaciones de la tregua de parte de los guerrilleros, pero también los sabotajes que puedan ocurrir en las zonas de conflicto; además harán un completo rastreo a las informaciones de prensa en las regiones.

Además, la Red Unipaz tendrá la misión de generar debates desde la academia sobre lo que significa un cese al fuego unilateral y los avances para un desescalamiento del conflicto armado.