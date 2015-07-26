Centro Democrático se equivocó y lo asumimos como una crisis: Andrés Guerra

Medellín

Durante su inscripción en la Registraduría de Medellín y acompañado de seguidores y congresistas como José Obdulio Gaviria, Óscar Darío Pérez, Alfredo Ramos Maya y el exministro Juan Gómez Martínez, el candidato a la Gobernación de Antioquia por el Centro Democrático, aceptó que el partido se equivocó con el proceso de escogencia del candidato, en el que había ganado la exsenadora Liliana Rendón.

El ahora candidato a la Gobernación por el uribismo admitió que en lo personal y humano se trata de un asunto complicado y duro.

“El capítulo de Liliana para mí es muy duro, porque creo que el partido se equivocó, no fue correcto en el procedimiento de los tiempos. Hoy estoy buscando a Liliana, quiero que me reciba, que hablemos humanamente no como políticos, porque Andrés antes que político es humano”, dijo el señor Guerra Hoyos.

Advirtió que le duele ese proceso en el que salió afectada la excongresista Rendón Roldán: “Siento el dolor, el sentimiento está a flor de piel, pero con prudencia e inteligencia, con altura vamos a salir de esta crisis y el 25 de octubre vamos a ganar la Gobernación de Antioquia”.

Argumentó además que después de toda crisis, como la que se vive en el partido político, se puede dar una oportunidad.

“Es claro que lo asumimos como una crisis, es claro que vamos a tener mucha prudencia, mucho equilibrio emocional, pero de todas crisis se puede dar una oportunidad y acá estamos, defendiendo el Centro Democrático y el legado de Álvaro Uribe Vélez”, expresó el candidato Guerra Hoyos.

Como hecho curioso, poco antes de la inscripción del candidato del Centro Democrático se observó la presencia de su padre, el expresidente y exalcalde de Medellín, el veterano dirigente liberal antioqueño, Bernardo Guerra Serna, quien acompañó el acto de inscripción de Luis Pérez Gutiérrez, candidato del Partido Liberal a la Gobernación de Antioquia.

Frente a este hecho político, Andrés Guerra afirmó: “yo hace 16 años tenía 2 posibilidades, caminar a la sombra de mi apellido o tomar otra decisión independiente. Tomé hace 16 años la decisión de iniciar un capítulo y una postura de sembradores, y mi padre es liberal, mi hermano igual. Para mí es muy duro el tema de mi familia, pero eso me ha formado el carácter, cuánto no quisiera que acá estuvieran mi padre y mi hermano, pero acá esta mi madre y mis otros hermanos”.

Por último, afirmó que las líneas en las cual enfocará sus programa de gobierno será la seguridad, educación, empleo y salud.