Tigres impuso su ofensiva y superó 9-6 a Vaqueros de Montería

La novena cartagenera encontró respuestas en diferentes sectores del lineup. Anyelo Encarnación tuvo una destacada jornada al conectar tres imparables, anotar tres carreras y registrar un promedio de bateo de .375 en la temporada. Por otro lado, Guillermo Quintana también aportó tres hits, una carrera anotada y una impulsada.

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Meibrys Viloria sumó un imparable, dos carreras anotadas y dos bases por bolas. Daniel Vellojín impulsó dos carreras, mientras que Darío Reynoso produjo otras dos con un doble. Tito Polo y Eduardo Díaz también contribuyeron con una carrera impulsada cada uno.

En el relevo, Randy Cuentas se acreditó la victoria tras trabajar 1.1 entradas sin permitir imparables ni carreras. Jhon Romero cerró el encuentro con dos ponches en una entrada para asegurar el salvamento.

Con este triunfo, Tigres alcanza su tercera victoria de la temporada y continúa su camino en la pelota profesional colombiana.