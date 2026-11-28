Un incidente registrado en plena zona turística de Cartagena, llamó la atención sobre las condiciones de seguridad de algunas obras en el Centro Histórico.

Una visitante resultó lesionada después de ser alcanzada por un objeto de madera que cayó desde una propiedad ubicada en la calle Santo Domingo.

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El hecho ocurrió mientras la mujer transitaba por este corredor peatonal. Tras el impacto, quedó sentada sobre el andén, en inmediaciones del inmueble, según se aprecia en los videos conocidos del caso.

Ante lo ocurrido, el Distrito puso en marcha una investigación para esclarecer el accidente y examinar las condiciones bajo las cuales se desarrollaban los trabajos en el inmueble.

Por su parte, la extranjera se encuentra fuera de peligro.