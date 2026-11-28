El uso de medias de compresión en la vestimenta al momento de la actividad física, según Muscle and Fitness, es una práctica saludable y óptima, ayudando a aumentar el flujo sanguíneo a los músculos, entregar nutrientes, eliminar desechos como el ácido láctico y acelerar la recuperación después de cada sesión.

Esto en deportes como el ciclismo y el running donde tanto los pies como las piernas se encuentran en constante esfuerzo y movimiento de manera prolongada, por lo que el tipo de compresión.

Según Catalina Rey, fisioterapeuta y ejecutiva de MediVaric, al momento de elegir este tipo de prendas es fundamental revisar el gradiente de presión, las especificaciones técnicas y las certificaciones que respaldan su calidad y seguridad.

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5 claves para escoger adecuadamente medias de compresión

De acuerdo con MediVaric estos aspectos son importantes tenerlos en cuenta al ser directamente influyentes en el estilo de cada persona al momento de realizar alguna actividad deportiva.

No todas las medias ejercen la misma presión: el nivel de compresión de una media se mide en milímetros de mercurio (mmHg), esto indicara la presión que manejara la prenda, al igual que determinar si esta es localizada o uniforme no dejando de lado como se distribuye en la media.

el nivel de compresión de una media se mide en milímetros de mercurio (mmHg), esto indicara la presión que manejara la prenda, al igual que determinar si esta es localizada o uniforme no dejando de lado como se distribuye en la media. El tipo de material: al momento de obtener una prenda de este tipo es importante que esta tenga un ajuste optimo con la piel, esto para evitar pliegues e incomodidad durante el movimiento, llegando estas a mejorar el rendimiento si se adaptan a la disciplina que realiza en formas prolongadas.

al momento de obtener una prenda de este tipo es importante que esta tenga un ajuste optimo con la piel, esto para evitar pliegues e incomodidad durante el movimiento, llegando estas a mejorar el rendimiento si se adaptan a la disciplina que realiza en formas prolongadas. Transpirabilidad durante el ejercicio: buscar materiales o tejidos que favorezcan la ventilación y ayuden con la humedad que genera el cuerpo en la zona de los pies.

buscar materiales o tejidos que favorezcan la ventilación y ayuden con la humedad que genera el cuerpo en la zona de los pies. Tecnología textil en la elaboración de las prendas: para mejorar la experiencia en el uso de estos implementos, variedad de productos cuentan con tejidos que dan una sensación fría que cumplen con responder a las necesidades de cada deportista.

para mejorar la experiencia en el uso de estos implementos, variedad de productos cuentan con tejidos que dan una que cumplen con responder a las necesidades de cada deportista. Elegir la prenda acorde al deporte: cada actividad deportiva no cubre las mismas necesidades, no es lo mismo realizar ciclismo de ruta que running o gimnasio ya que la implementación de una media de compresión responde a la duración de la práctica, calzado y a factores propios de cada disciplina.

“Cuando una marca habla de compresión, es fundamental saber qué gradiente de presión tiene, qué certificaciones respaldan su funcionalidad y seguridad y cuáles son las características técnicas de la prenda. No se trata solamente de elegir una media deportiva, sino de conocer lo que estamos usando”, explica Catalina Rey, fisioterapeuta y ejecutiva de MediVaric.

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