Ya se hicieron oficial los nuevos nombramientos del Gobierno de Abelardo De La Espriella, que representarán a la diplomacia colombiana en varios países.

Una de ellas es Olga Sofía Gómez Garzón, quien releva a Francisco Javier Echeverri al convertirse en la nueva embajadora de Colombia ante Suiza.

Héctor Orlando Cure Bulicie será el embajador ante República Dominicana; Alberto Rafael Cepeda Sarabia, el representante de Colombia ante el Gobierno de Italia y Miguel Fernando Arrazola Pineda ante la administración de El Salvador.

También se expidió el decreto para el nombramiento de Rosa Amalia Zuluaga Cano como embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra.

Dos médicos en el Gobierno de Abelardo

El pediatra, Amaury Rafael García Burgos, quien releva a Francisco José Coy, será el embajador de Colombia ante Uruguay.

García, es médico al igual que Óscar Gómez, quien será el próximo embajador de Colombia ante Portugal. Sin embargo, ninguno de los dos tiene experiencia en relaciones diplomáticas.