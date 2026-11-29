El reconocido presentador Jorge Barón fue el invitado especial de un nuevo capítulo de Los Protagonistas con Gustavo Gómez de Caracol Radio, y contó detalles de su trayectoria profesional en la televisión colombiana.

A sus 78 años, afirmó que siente el cariño de la gente por la mayoría de regiones del país. “He recorrido el país masomenos 15 veces, ese contacto con el público me ha acercado mucho a mi gente, en cada una de esas visitas tengo la oportunidad de estrechar la mano de los colombianos, de todas las edades y de todas las clases sociales”, dijo.

De este modo, contó que hace un tiempo lo estuvieron invitando para ser parte de la política del país, pero él se negó.

“No tenía la formación académica para ser un buen político y segundo, no podía traicionar a mi gente, porque yo voy a esos rincones de Colombia con un solo propósito, llevar felicidad”, dijo.

“Para ser político, tiene que tener vocación y yo no tengo vocación para ser político partidista, porque todos hacemos política”, detalló.

Y aunque señaló que su hijo mayor hace parte de la política de Estados Unidos y que incluso acaben de ser reelegido como concejal en el estado de Washington. “Él es demócrata”.

Asimismo, con que su hijo menor también está estudiando para ser parte de la política de Colombia, y aunque a veces lo acompaña a distintos eventos y demás, deja claro que lo hace únicamente como un gesto de padre. “Yo soy apolítico y todo el mundo lo sabe”.

El Show de las Estrellas

Padre de 5 hijos, cuatro de ellos llamados Jorge, es uno de los presentadores más reconocidos del país por cuenta del ‘Show de las Estrellas’, programa que es visto en miles de hogares en la noche de navidad y año nuevo.

Sobre esto, dijo que espera que su programa pueda ser conducido y presentado por alguno de sus familiares. “Esperemos que llegue un nieto”.

El traje blanco en Jorge Barón es uno de su más grandes puntos a destacar y uno de los detalles que más lo identifican. Sobre esto, contó:

“En una época brava de la violencia de Colombia, yo visitaba todos los municipios del país y me colocaba el vestido blanco como señal de portador de paz (...) esto fue idea de un periodista que fue a cubrir la marcha”, reveló.

Redes Sociales

Barón, en los últimos meses, ha sido tema de conversación entre los jóvenes debido a las recientes publicaciones que ha realizado en su cuenta de TikTok en los que habla de videojuegos, de Goku, de Naruto y más.

En referencia a esto, contó que cuando sus hijos mayores eran niños no los pudo disfrutar porque estaba trabajando para crear su programador, su empresa de televisión.

“Ellos estuvieron de la mano de la mamá, yo iba a la casa, hacía presencia, pero no disfruté del crecimiento de mis hijos mayores”, afirmó.

“Entonces de Jorge Eduardo, que es el menor, me propuse que iba a estar muy pendiente de él, de ser padre, entonces desde muy pequeñito yo era el que le compraba los juguetes y eso que está de moda y esas cosas que he traído a mis redes sociales y que han causado sensación”, dijo.

La música

El presentador, nacido en Ibagué, contó que una de sus frustraciones fue no haber podido ser cantante.

“Quise pero no pude porque no tenía afinación para cantar ni nada para esas cosas, pero me dediqué a cantar goles”, dijo, detallando que el primer gol que narró fue uno de Tolima. “Porque eso es mi equipo del alma”.

Patadita de la buena suerte

Tras un programa que tenía Barón en Ibagué, sin pensarlo, creó uno de los segmentos más especiales del Sow de las Estrellas, que consistía en darle la oportunidad a jóvenes cantantes, que actualmente son grandes artistas, como es el caso de Malena, J balín y Karol G.

“Ellos me invitan a sus grandes conciertos y manifiestan su agradecimiento porque yo les di la primera oportunidad y de ahí nació lo de la patadita y todas esas cosas, ellos iban por su patadita y lograban el triunfo mundial”, reveló.

No obstante, dejó claro que “tiene que ponerle mucha fe a la patadita, porque sin fe no hay éxito”.