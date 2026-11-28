Concluyó en Cartagena el Congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Término con el discurso del presidente Abelardo De La Espriella, quien llegó al evento en compañía de su madre, María Eugenia Otero Aldana.

En el cierre del Congreso de la Congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el presidente Abelardo De La Espriella propuso cambios para el Plan Nacional De Desarrollo: ampliar los plazos de las concesiones para recuperar inversiones y subir del 20 al 50 % el límite de adiciones de recursos públicos, para financiar obras complementarias y carreteras regionales.

Pero también, hizo un gran anuncio y es que le pidió a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y a la Financiera de Desarrollo Nacional, iniciar el estudio de prefactibilidad del Tren de Cercanías del Caribe, que conectaría Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Riohacha, Montería y Ciénaga con el corredor férreo de La Dorada y Chiriguaná.

El mandatario señalo que contempla la idea de que llegue hasta Riohacha en la Guajira: “Eso lo podemos hacer, lo que no se puede hacer son los trenes intergalácticos”.

En medio de su discurso en el acto de clausura, el presidente De La Espriella ordenó destrabar los proyectos de infraestructura, especialmente los portuarios, en el Caribe, y enfatizó en la importancia de contar con un mayor apoyo del sector privado.

“Los ministros, los directores de entidades tienen que resolver los asuntos pendientes, porque de eso se trata en este gobierno, de resolver, de dar soluciones. Y a ustedes, los constructores, concesionarios e inversionistas, les pido que hagan lo propio, aceleren los trabajos y cumplan los plazos. Yo quiero inaugurar todas las obras que podamos inaugurar. Yo sé que son cuatro años, pero con lo que trabajamos parecerán ocho”, puntualizó.