Norte de Santander.

Una mujer identificada como Yuliana Cervantes fue asesinada en el sector de La Llana, zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander.

Según la información preliminar, dos hombres que se movilizaban en motocicleta habrían llegado hasta la vivienda de la mujer, ubicada en la entrada de la vereda San Miguel.

Allí la habrían sacado del inmueble y trasladado hasta la entrada del sector de La Llana.

Posteriormente, su cuerpo fue encontrado en una casa abandonada, con varios impactos de arma de fuego.

El hecho se registró en medio de una jornada de alteraciones del orden público, durante la cual también se habría presentado un intercambio de disparos en esta zona del Catatumbo, donde el ELN y las disidencias de las FARC mantienen una confrontación armada por el control territorial desde enero de 2025.

Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido las circunstancias del homicidio ni identificado a los responsables.

Este asesinato se suma al de Leonor Cárdenas, ocurrido cinco días antes en el mismo sector.