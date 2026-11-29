Rescatan a un hombre que era extorsionado en Norte de Santander. / Foto: Ministerio de Defensa.

Norte de Santander.

Un ciudadano que era víctima de extorsión fue rescatado por tropas del Gaula Militar en el municipio de Los Patios, Norte de Santander, luego de que delincuentes que se hacían pasar por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) exigieran dinero a su familia bajo amenazas de muerte.

Según informó el Ministerio de Defensa, los responsables exigían siete millones de pesos a un familiar de la víctima a cambio de respetarle la vida.

El caso fue atendido mediante una operación del Gaula Militar, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, que permitió rescatar al ciudadano.

Las autoridades advirtieron sobre esta modalidad delictiva, conocida como falso servicio, en la que los delincuentes utilizan engaños para poner a las víctimas en situaciones de vulnerabilidad y posteriormente presionar a sus familiares para obtener dinero.

El Ministerio de Defensa reiteró el llamado a denunciar cualquier situación relacionada con secuestro o extorsión.

Para ello, la ciudadanía puede comunicarse con la línea gratuita 147 del Gaula Militar o con la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional.