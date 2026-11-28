La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, impuso una medida preventiva a una empresa consistente en la suspensión inmediata de las actividades de 12 hornos de fundición de aluminio ubicados en su planta de producción de autopartes, en el casco urbano de Tocancipá en el departamento de Cundinamarca.

La decisión se tomó luego de las labores de seguimiento y control adelantadas por la autoridad ambiental, que incluyeron una visita técnica realizada el 17 de febrero de 2026 y la posterior evaluación de la documentación presentada por la compañía.

La CAR determinó que la actividad desarrollada por la empresa requiere permiso de emisiones atmosféricas, sin embargo, para el momento de la actuación administrativa, los 12 hornos de fundición operaban sin contar con dicho permiso.

“La Corporación también pidió a la Alcaldía de Tocancipá, a través de la Inspección de Policía, para garantizar la efectiva ejecución de la medida”, explicó Mauricio Garzón, director regional de Sabana Centro.

Adicionalmente, la evaluación documental permitió establecer que la compañía desarrolla un proceso susceptible de generar emisiones asociadas a metales pesados y ácido clorhídrico, que también requiere permiso de emisiones atmosféricas.