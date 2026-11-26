Jericó- Antioquia

Tras el consejo de seguridad en la población de Jericó en el Suroeste de Antioquia, en el que participaron diferentes autoridades locales y departamentales, dónde se analizó la situación entre la mina Quebradona y los opositores a esa explotación mineral, la gobernación solictó la instalación de una mesa de diálogo para dirimir las diferencias de manera pacífica.

El secretario de Seguridad General (r) Luis Eduardo Martínez invitó a la comunidad a generar espacios de diálogos para dirimir las diferencias de manera pacífica, sin vías de hecho, ya que, según el funcionario, no serán aceptadas y advierte la intervención de la fuerza pública.

“Yo invito a la comunidad, yo invito a las personas que protestan, que dialoguemos como personas razonables, como personas de bien, como personas estudiadas. En una mesa hemos propuesto que, desde la gobernación de Antioquia, la directora de minas haga todas las gestiones necesarias para que en esas mesas que se puedan instalar esté el gobierno nacional con cada una de sus entidades que tienen que ver con el asunto, y que haya diálogo y que se lleguen a acuerdos”, dijo el funcionario.

Caracol Radio consultó a Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, para que entregara una posición sobre la propuesta de la gobernación de Antioquia y recalcó que siempre han estado dispuestos a una salida a esta problemática de manera pacífica y dialogada.

“Estamos dispuestos a escuchar con mayor precisión la propuesta que hace la gobernación de Antioquia, partiendo del hecho de que, repito, nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo con las autoridades. Es más, muchas veces la hemos solicitado y no siempre hemos encontrado un eco para resolver las dificultades que se presentan para nosotros y para el municipio de Jericó”, expresó el señor Jaramillo.

Ante la posibilidad que existe de que podría generar una relación de la protesta con el crimen del ciudadano mexicano, el líder ambiental solicitó a las autoridades que se investigue con prontitud y se identifique a los responsables. Al mismo tiempo, se solidarizó con la familia de la víctima identificada como Juan Pablo Olivares.