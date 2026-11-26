Habitante de calle habría provocado incendio en una vivienda de Itagüí

Medellín

Un incendio registrado en una vivienda de tres pisos del sector Loma Linda (Calatrava), en Itagüí, dejó como saldo una persona con quemaduras, un gato fallecido, otro animal lesionado y daños materiales en el primer nivel del inmueble.

Según versiones preliminares de la comunidad, un hombre de entre 30 y 35 años, presuntamente en situación de calle y con vínculo familiar en el lugar, habría ingresado al inmueble y abierto una pipeta de gas, originando las llamas.

Atención de bomberos y balance de afectados

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí atendió la emergencia en fase inicial con una máquina extintora, logrando controlar el fuego antes de que se propagara al resto de la edificación.

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Como resultado del incidente, el hombre sufrió lesiones y quemaduras, mientras que dos gatos resultaron afectados: uno murió en el lugar y el otro fue trasladado a un centro veterinario. Las autoridades adelantan las indagaciones para esclarecer los hechos.