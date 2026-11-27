El ciclismo colombiano recibió una noticia inesperada este viernes 27 de noviembre. Harold Tejada anunció que fue suspendido provisionalmente por la International Testing Agency (ITA), en representación de la Unión Ciclista Internacional (UCI), tras la apertura de un procedimiento disciplinario antidopaje relacionado con su pasaporte biológico.

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¿Qué dijo Tejada al respecto?

A través de un comunicado, el corredor huilense explicó que recibió la notificación el pasado 26 de noviembre y aclaró que la medida es temporal, mientras avanza la investigación. Además, hizo énfasis en que no constituye una sanción ni una decisión definitiva en su contra.

Es importante precisar que hasta el momento, no se ha informado de un resultado positivo en un control antidopaje ni de una sustancia prohibida detectada en el organismo del ciclista. El procedimiento está relacionado con irregularidades en su pasaporte biológico, una herramienta que permite hacer seguimiento a determinados parámetros del deportista para identificar posibles anomalías que requieren investigación.

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“Desde el primer día he actuado con diligencia y responsabilidad, aportando oportunamente toda la información que me ha sido solicitada. Lo seguiré haciendo durante todo el proceso”, manifestó Tejada, quien también confirmó que su equipo legal y médico trabajará en su defensa ante las autoridades correspondientes.

Tejada ya no cambia de equipo

La situación también tuvo consecuencias en su futuro deportivo. Netcompany INEOS confirmó la rescisión de mutuo acuerdo del contrato que había firmado con el colombiano para la temporada 2027. El acuerdo contemplaba su llegada a partir del próximo 1 de enero, después de siete temporadas con el XDS Astana.

De esta manera, Tejada no se incorporará a la escuadra británica, que había anunciado su fichaje semanas atrás. Su futuro deportivo queda ahora sujeto al desarrollo del procedimiento disciplinario y a la decisión que tomen las autoridades antidopaje.

El ciclista pidió respeto por la confidencialidad del proceso y señaló que no entregará declaraciones adicionales mientras la investigación permanezca abierta.