Millonarios atraviesa un buen momento en los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana 2026-II. Después de golear 4-1 a Atlético Bucaramanga, el equipo dirigido por Alberto Gamero se prepara para afrontar un nuevo compromiso frente al América de Cali.

En medio de este panorama, Jorge Arias habló sobre el presente del equipo y recordó uno de los momentos que marcaron la temporada: la salida de Fabián Bustos.

En entrevista con el programa Morningol de AS Colombia, el defensor reconoció que la salida del entrenador argentino fue un momento complicado para el plantel y dejó ver que, desde su perspectiva, se le pudo haber dado más tiempo para desarrollar su trabajo.

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“Fue difícil, más de la manera como se dio. Creo que se podía dar una esperita más. El profe Bustos, por la pretemporada que habíamos hecho y cómo venía el equipo, creo que, más allá de que nos gustara o no la manera de jugar, íbamos en buena posición”, expresó Arias.

El futbolista también destacó la llegada de Alberto Gamero y explicó que el entrenador llegó para complementar algunos aspectos que el equipo necesitaba mejorar. “La llegada del profe Gamero, que muchos lo conocemos, también vino como a complementar esas cosas que nos hacían falta con el profe Bustos”, agregó.

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Pese a reconocer que la salida de Bustos dejó sentimientos en el grupo, Arias aseguró que el plantel se encuentra enfocado en el presente. “Sí dolió mucho la salida del profe Bustos, porque era un gran entrenador, pero bueno, ya pasó, ya pasamos la página y estamos en la actualidad con el profe Gamero”, afirmó.

Sobre el rendimiento reciente de Millonarios, Arias consideró que los dos primeros partidos de los cuadrangulares han permitido mostrar una mejor versión como equipo. Además, señaló que es más sencillo corregir los errores cuando se consiguen resultados positivos. Tras la victoria frente a Bucaramanga, lamentó no haber podido mantener el arco en cero por una desatención en una pelota quieta, aunque valoró la contundencia ofensiva del equipo.

El zaguero se refirió al objetivo de Millonarios en esta fase del campeonato: llegar a la final y luchar por el título. Destacó la experiencia y jerarquía del grupo, y aseguró que el equipo debe mantener la humildad y seguir mejorando. También agradeció el acompañamiento de la hinchada y resaltó el ambiente que se vivió en El Campín durante el triunfo frente al conjunto leopardo.