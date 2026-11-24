Egan Bernal continuará su vínculo en el Ineos, así lo hizo saber la escuadra británica este martes, que anunció con lujo de detalles la renovación del ciclista zipaquireño, sin precisar el tiempo de su continuidad.

“‘Es un campeón en todos los sentidos de la palabra.’ Netcompany INEOS se enorgullece de confirmar que @Eganbernal ha firmado un nuevo contrato con el equipo”, oficializó la escuadra británica la renovación de Egan.

“Este equipo ha sido mi hogar desde 2018; me han apoyado tanto en los mejores momentos de mi carrera como en los más difíciles. Tras un descanso para recargar energías, regreso con la mente despejada y con muchas ganas de preparar la próxima temporada junto al equipo”, declaró Egan, luego de anunciarse su renovación.

El colombiano añadió: “Sé de lo que soy capaz y sigo creyendo que aún tengo mucho que ofrecer. Quiero disfrutar de la competición y ayudar a este grupo a lograr algo especial en las próximas temporadas”.

Por su parte, Geraint Thomas, director de competición del equipo, celebró de la continuidad de Egan: “Egan es una pieza fundamental de este equipo. Su capacidad de superación tras lo que vivió, y todo lo que ha logrado desde entonces, es algo increíble. Es un campeón en todos los sentidos”.

“Los corredores más jóvenes lo ven como un referente; pueden aprender mucho de su determinación y de su forma de hacer las cosas, tanto dentro como fuera de la bicicleta. Todo el equipo está muy contento de que continúe con nosotros”, añadió.

¿Por cuánto tiempo renovó Egan Bernal?

Ineos no precisó por cuánto tiempo fue la renovación de Egan Bernal con el equipo; no obstante, se especula que su contrato se haya extendido hasta el 2029. El zipaquireño se sumó al equipo en 2018, cuando aún era el Sky, en 2019 ganó el Tour de Francia, título histórico para Colombia y Latinoamérica; mientras que en el 2021 conquistó el Giro de Italia.

En octubre, Egan se refirió a los rumores de su retiro: “Sentía que necesitaba un tiempo para mí, para descansar, desconectarme un poco y recuperar esa tranquilidad que a veces, con el ritmo de la competición, se va perdiendo”, comentando sobre la decisión de no competir más.

“Mientras siga compitiendo, quiero hacerlo con la convicción de que todavía tengo mucho por dar. No se trata simplemente de seguir por seguir, sino de tener la motivación, la fortaleza física y mental y las ganas de seguir siendo competitivo y marcar la diferencia”, añadió al respecto.