El dólar estadounidense es la moneda más recurrente dentro del mercado internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos, entre los que se encuentran el oro, el carbón, las flores, el café y el petróleo. Por ello es que las variaciones en su cotización influyen en la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por empresarios, inversionistas y ciudadanos.

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Dólar Colombia hoy

Para este 27 de noviembre, la divisa internacional inicia la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.630,89 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 26 de noviembre de 2026, se permite entender que la moneda extranjera mantiene su valor para la jornada del viernes.

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Cambio de dólar a peso colombiano

En Colombia, los valores de compra y venta en las casas de cambio se definen de manera independiente. Para este 27 de noviembre, las cotizaciones de la divisa en las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente forma:

Bogotá D.C.: Compran a $3,414 - Venta a $3.547

Compran a $3,414 - Venta a $3.547 Cali: Compran a $3,300 - Venta a $3.550

Compran a $3,300 - Venta a $3.550 Cúcuta: Compran a $3,470 - Venta a $3.530

Compran a $3,470 - Venta a $3.530 Medellín: Compran a $3.380 - Venta a $3.523

Compran a $3.380 - Venta a $3.523 Pereira: Compran a $3.400 - Venta a $3.500

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Euro hoy Colombia

El euro es la moneda de los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional. Para este viernes, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.822,80 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró una pérdida de $74,30 pesos colombianos, lo que representa una variación del -1.91%.

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Dólar canadiense hoy

El dólar canadiense se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. La divisa empieza la jornada con una cotización de $2.447,76 pesos colombianos. Frente a su anterior informe, registró un decrecimiento de $47,63 pesos colombianos, equivalente al -1,91%.

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Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este viernes, el barril de Brent abrió con una cotización de 91,68 dólares, lo que representa un incremento de 0.01% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 93,14 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 91,40 dólares.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, comienza la jornada con una cotización de 84,71 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró un crecimiento de 1,22%. Para hoy 27 de noviembre, se espera que alcance un precio máximo de 86,57 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 84,41 dólares.

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Bitcoin hoy

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y su valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este 27 de noviembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 61.423,8 dólares, lo que representa una variación de 580,7 respecto a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda se crece un 0,96%.

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