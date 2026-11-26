En los micrófonos de La Luciérnaga, este jueves, 26 de noviembre, habló el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, para referirse a cómo avanza el proceso de reconstrucción de casas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, además de hacer mención a otros aspectos relacionados con su cartera, como los subsidios para hogares.

Lea más: DIAN recaudó $3,1 billones para reconstruir municipios afectados por el sismo

“En una mano estamos en la reconstrucción y estamos capitalizando todos los recursos de la misma para prender la máquina. La reactivación obedece a más de 5 billones de pesos que están comprometidos, pero no se han ejecutado en el Ministerio de Vivienda en materia de agua y vivienda. Si logramos destrabar todas esas obras, los colombianos van a tener el próximo año la materialización de más de 396 grandes proyectos en materia de vivienda y de agua potable para poder generar una dinámica y una dignificación en los territorios”, contó.

Lea también: Denuncian campaña de ataques contra el Fondo Milagro en medio de la reconstrucción tras el sismo

En esa línea, al ministro Beltrán se le preguntó por los subsidios en materia de vivienda como, por ejemplo, el de Mi Casa Milagro, y aseguró que eso será “un anuncio del primer semestre del próximo año”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:52 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: