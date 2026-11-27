El Ministerio del Trabajo dio inicio este 26 de noviembre a la primera sesión de la Subcomisión de Productividad de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

Durante la sesión, el DANE presentó tres indicadores de productividad que serán analizados por los distintos sectores para construir una base común de cara a la discusión salarial.

Entre los principales indicadores se encuentra la Productividad total de los factores, la cual aportó 0,15 puntos porcentuales al crecimiento del valor agregado de la economía; la Productividad laboral por hora trabajada, que registró un aumentó 2,24 %; y la Productividad laboral por persona empleada, donde hubo una disminución de 0,98 %.

El Ministerio destacó que los tres indicadores ofrecen distintas perspectivas sobre el desempeño de la economía colombiana y serán objeto de análisis entre las partes.

“Hoy no venimos a discutir porcentajes de incremento salarial. Venimos a construir un acuerdo sobre un dato fundamental: la productividad del país”, expresó la ministra del Trabajo, Natalia López.

“Nuestro papel como Gobierno es facilitar el diálogo, ofrecer garantías a las partes y propiciar consensos. Queremos que la definición del salario mínimo tenga en cuenta la realidad de todo el país, tanto de quienes tienen un empleo formal como de quienes aspiran a conseguirlo”, añadió la funcionaria.

Durante el proceso se reunió a las centrales obreras CUT, CGT y CTC; la CGT Democrática e Independiente; las organizaciones de pensionados CPC y CDP, y los gremios empresariales ANDI, Fenalco, Acopi, SAC y Asobancaria.

Este viernes, la Comisión escuchará las cifras de cada sector y continuará el análisis de los elementos económicos y laborales que servirán de fundamento para la discusión salarial, siguiendo con el cronograma establecido para determinar el incremento del salario mínimo del 2027.