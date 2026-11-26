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Alza del precio del dólar en Colombia, ¿es buen momento para comprar la divisa?

Daniel Velandia, economista y director de investigaciones en Credicorp Capital, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar del alza en el precio del dólar en Colombia, que se ja dado en los últimos días.

El experto recordó que hace unas semanas estábamos bordeando los $ 3.100, por lo que el dólar es “muy impredecible”, pues hoy la divisa esta en $ 3.630.

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Por tanto, señaló que aunque se hable de que el dólar podría llegar a $ 3.800 o $ 4.000, sus proyecciones señalan que la divisa cerraría el año en algo cercano a los $ 3.600 pesos.

“No descartamos, por la volatilidad usual y sobre todo porque hay mucho nerviosismo a nivel internacional, que veamos un dólar a $3.800, lo podemos ver, pero eventualmente creemos que eso sería temporal y deberíamos estar en los próximos meses estabilizándonos muy cerca de donde estamos, un rango de $3.500 o $3.600, que parece bastante sensato”, aseguró.

¿Por qué está subiendo el dólar?

El experto recordó que tras la victoria del presidente Abelardo de La Espriella la divisa bordeó los $ 3.000 pesos por la reacción del mercado ante su elección.

“Era como cuestión de tiempo para que esto se devolviera. Ahora, ¿qué lo hizo devolver? Caída el precio del petróleo, el dólar a nivel mundial se está apreciando significativamente", explicó el economista.

A ello agregó que la discusión de la ley de rescate económico en Colombia ha jugado también un rol porque empieza a haber mayor incertidumbre sobre el futuro fiscal.

Ante ello, afirmó que la mayor parte de factores que ya gatillaron la devuelta son factores internacionales.

¿Es buen momento para comprar dólares?

El experto afirmó que es muy difícil con este contexto internacional, y con todas las variables en juego, saber exactamente para dónde va en las próximas semanas.

“Yo recomendaría comprar, o, digamos, quien necesite dólares, hágalo en este momento”, afirmó, explicando sobre quien esta pensando en viajar a fin de año.

A ello, Velandia agregó que “el momentum es hacia arriba, es decir, hay una fuerte tendencia alcista que en algún momento va a parar, pero estamos todavía en medio de la coyuntura”.

Por otra parte, explicó que para los empresarios o para las personas que tienen que tomar decisiones un poco más de a mediano plazo, les recomienda cautela, tranquilidad.

¿Por qué está aumentando el riesgo país?

Velandia aseveró que esto se debe a dos factores. El primero, por el contexto internacional, la aversión al riesgo.

“Hoy por hoy, muchos inversionistas están saliendo de mercados emergentes como Colombia para comprar bonos del tesoro norteamericano, que es el activo de refugio más seguro, en un contexto de mucha incertidumbre”, explicó.

El segundo “tiene que ver con justamente la incertidumbre de la ley fiscal en Colombia”.

Escuche el análisis completo aquí: