Gobierno Nacional anunció una serie de ajustes normativos y técnicos orientados a agilizar los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica, facilitar la ejecución de proyectos de infraestructura y proteger los derechos de las comunidades y el patrimonio ambiental del país.

Los anuncios se realizaron durante el Congreso Nacional de la Infraestructura 2026. En el panel sobre consulta previa y licenciamiento ambiental participaron Sergio Viñales, director de la ANLA, y Alejandro Piñeros, director de Consulta Previa del Ministerio del Interior, quienes presentaron medidas destinadas a mejorar la articulación institucional y superar los obstáculos que afectan proyectos estratégicos.

Entre las principales iniciativas, la ANLA adelantó que presentará un primer borrador para modificar la metodología general de elaboración y presentación de estudios ambientales, documento que será construido con la participación de sectores productivos y especialistas. Asimismo, se anunciaron ajustes a los mecanismos de compensación ambiental, a la inversión forzosa del 1 % y al desarrollo de un modelo de licenciamiento ambiental diferenciado según el tipo de proyecto, como infraestructura vial o eléctrica.

Uno de los cambios más relevantes es el avance de un decreto que busca articular los procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental. La propuesta contempla que el cierre de la consulta previa deje de ser un requisito previo para radicar una solicitud de evaluación de licencia ambiental, permitiendo que ambos procesos puedan avanzar de manera coordinada.

Por su parte, Alejandro Piñeros reiteró que la consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades étnicas y señaló que el Gobierno trabaja en cuatro frentes: fortalecer la coordinación institucional, impulsar una reforma normativa para construir una ley robusta sobre consulta previa, combatir prácticas que desvirtúan este derecho y promover un mayor conocimiento de estos procedimientos en la Rama Judicial.

Los representantes gubernamentales coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre Estado, empresas, comunidades y autoridades ambientales y judiciales para prevenir conflictos y facilitar la ejecución de proyectos de infraestructura en el país.