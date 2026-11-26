Transporte

Las motos tiene un papel importante en la economía de millones de colombianos. No solo facilita los desplazamientos, para muchas personas es su herramienta de trabajo y una fuente de ingresos para sostener a sus familias. Sin embargo, mientras crece su importancia en la vida cotidiana, la mortalidad de motociclistas en las vías sigue siendo una de las principales preocupaciones en materia de seguridad vial.

Así lo advirtió Iván García, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, quien señaló que las fatalidades de motociclistas involucrados en siniestros viales aumentaron más del 28 % durante el primer semestre de 2026, frente al mismo periodo del año anterior.

En entrevista, García también alertó sobre las proyecciones para el cierre del año. Según explicó, cálculos que atribuyó al Observatorio Nacional de Seguridad Vial indican que Colombia podría superar los 10.000 fallecidos en siniestros viales durante 2026. De ese total, entre el 63 % y el 65 % serían motociclistas, lo que equivaldría a unas 6.300 o 6.500 personas. Se trata de una proyección, no de un balance definitivo de víctimas.

La moto como sustento de los hogares

La dimensión también se entiende al revisar quiénes utilizan este vehículo y qué representa para sus familias. Un estudio de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI encontró que el 67 % de los motociclistas obtiene ingresos gracias a la moto. Para el 45 % es una herramienta de trabajo y otro 22 % la necesita para desplazarse hasta su empleo.

El impacto económico es especialmente relevante en los hogares de menores ingresos: el 60 % de los usuarios pertenece a los estratos 1 y 2 y, en cuatro de cada diez hogares, la motocicleta aporta la mitad o más de los ingresos familiares.

El estudio también encontró que el 53 % de quienes utilizan motocicleta son mujeres y que el 57 % son cabeza de hogar. La edad promedio de los usuarios es de 37 años. Estos datos muestran que la población motociclista es diversa y que la seguridad vial tiene consecuencias que van más allá de la movilidad.

Ocho ensambladoras relanzan ‘El Destino es Volver’

En medio de este panorama, ocho ensambladoras que representan más del 95 % de las motocicletas nuevas registradas en Colombia se unieron con la ANDI para relanzar “El Destino es Volver”, una campaña que hace parte de la iniciativa Movemos Colombia.

La estrategia no es completamente nueva. De acuerdo con el sector, las empresas ya venían trabajando en acciones de educación, prevención y sensibilización. Ahora buscan fortalecer ese esfuerzo conjunto con contenidos digitales, formatos creativos y mensajes cercanos a las experiencias cotidianas de quienes utilizan motocicleta.

La meta es superar los 10 millones de visualizaciones y llegar al 35 % de los motociclistas del país. Bajo el lema “Baja la velocidad”, la campaña busca generar conciencia sobre los riesgos de conducir a velocidades inadecuadas, promover el respeto entre los diferentes actores viales y fomentar comportamientos que ayuden a proteger la vida.

Aunque el mensaje está dirigido especialmente a los motociclistas, la invitación también incluye a conductores de automóviles, ciclistas y peatones. Iván García explicó que el propósito es llevar la conversación sobre seguridad vial a espacios y plataformas cercanas a las personas, con contenidos que permitan educar y transformar comportamientos.

Por su parte, la ANDI informó que las empresas del sector destinan más de 1.000 millones de pesos anuales a iniciativas de seguridad vial, que incluyen formación, entrenamiento, prevención y generación de contenidos.