La décima versión de este triatlón se realizará este domingo 29 de noviembre.

Cartagena de Indias celebra diez años como la sede preferida de los competidores del Ironman 70.3. La décima versión de este triatlón se realizará este domingo 29 de noviembre.

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Una década de historia compartida consolida a La Heroica no solo como el destino cultural y romántico del país, sino como un referente del turismo deportivo internacional.

La ciudad reafirma su capacidad para albergar eventos globales de máxima exigencia al agotar 2.500 cupos con seis meses de anticipación. Triatletas de más de 50 países —con masivas delegaciones de Colombia, México, Estados Unidos, Brasil y Ecuador—, integradas por un 78 % de hombres y un 22 % de mujeres, vivirán la inigualable experiencia de competir rodeados de arquitectura colonial, brisa del Caribe y la calidez de los cartageneros.

“Cartagena de Indias es un destino que lo tiene todo, por eso agradezco el grandísimo apoyo de la Alcaldía y Corpoturismo. Nosotros ofrecemos una experiencia y eso, hace que todos los eventos en Cartagena sean sold out en tiempo récord. Pero Cartagena tiene factores diferenciales: su aeropuerto a 15 mins del Centro Histórico, los mejores restaurantes de América, una cultura espectacula, y una historia de casi 500 años. Cartagena fusiona de lo mejor que ha ocurrido en la historia de estos siglos, esto hace que podamos competir con los mejores lugares. No es una carrera, es una experiencia”, expresó el director de Ironman Cartagena 70.3, Wilber Anderson.

Ironman Cartagena, el más amado del mundo, según valoración de los competidores

La unión entre las disciplinas de natación, ciclismo y atletismo con la oferta cultural y patrimonial ha posicionado a Cartagena en la cima del circuito de Ironman a nivel mundial. Así lo confirmaron los prestigiosos Athletes’ Choice Awards 2025, donde los triatletas eligieron a la ciudad como la 1.ª carrera 70.3 más recomendada del mundo, la 1.ª mejor carrera de Latinoamérica y la 3.ª en satisfacción general a nivel global.

Ironman. Esta calificación es un gran logro para la ciudad, al considerar que Ironman se realiza en más de 50 países, entre ellos, destinos de gran reconocimiento como: Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, Chile, España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal, Suiza, Austria, Dinamarca, Suecia, Estonia, Sudáfrica, Omán, Malasia, Vietnam, Filipinas, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda.

“Esta distinción refleja cómo la experiencia deportiva en Cartagena trasciende la meta, convirtiéndose en un viaje inolvidable de vida donde el deporte, el patrimonio y la hospitalidad se funden en un solo sentimiento”, expresó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Gran impacto económico para cadena turística de Cartagena

El turismo deportivo impulsado por el Ironman 70.3 representa una valiosa fuente de rentabilidad social y económica para miles de familias cartageneras.

Con la llegada de 2.500 deportistas, se suman, aproximadamente, 3 personas más.

Se proyecta un impacto económico de 10.5 millones de dólares, sin considerar el impacto que provocará en la economía informal y servicios complementarios.

“Llegar a diez ediciones del Ironman 70.3 demuestra que Cartagena tiene todo para enamorar al turismo deportivo internacional: infraestructura, patrimonio, un clima favorable y calidez humana. Todo el equipo de la Alcaldía de Cartagena, Corpoturismo e IDER, en articulación con las autoridades distritales, el Gobierno nacional y nuestros gremios, está volcado al 100 % para garantizar una competencia sin contratiempos fluida e inolvidable”, añadió Rodríguez Hurtado.

Muelle La Bodeguita, emblemático inicio de la competencia

El Muelle La Bodeguita volverá a ser el punto de partida la triatlón. Este espacio emblemático sirve como el puente entre en Centro Histórico y la Bahía de las Ánimas, dando inicio a la competencia de natación.

Posteriormente, la competencia avanzará en bicicleta hacia la Vía al Mar y concluirá en una carrera por las calles del Centro Histórico, finalizando en la Plaza de la Aduana.