Con un portafolio de nuevos proyectos que supera los $82 billones en vías, aeropuertos e infraestructura social, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Ricardo Ayerbe Pino, invitó al sector privado a volver a invertir con confianza en el país, durante el XXIII Congreso Nacional de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

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“Colombia no quiere más promesas en el papel; necesita que pasemos de los anuncios a las obras reales. Terminar lo que está en marcha, dar reglas claras y construir confianza real entre lo público y lo privado no es un eslogan”, afirmó

Ayerbe Pino ante constructores, concesionarios, consultores, interventores y financiadores.

La hoja de ruta se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, que busca llevar el crecimiento económico al 6 % y la inversión al 25 % del PIB en 2030. El capital privado será decisivo:

para 2027, los requerimientos de la ANI superan los $31 billones, frente a una asignación presupuestal cercana a los $10,8 billones. Por cada peso disponible, la entidad necesita casi tres.

Cinco apuestas hacia 2030

• Terminar lo que está en obra: las 30 concesiones 4G avanzan en un 93,5 % y las siete 5G, en un 30,6 %, con foco en la Malla Vial del Meta, Popayán–Santander de Quilichao y Mulaló–Loboguerrero.

• Nueva generación de proyectos: más de $30 billones en vías en estructuración, como Villeta–Guaduas–El Korán y Santa Marta– Paraguachón; $39 billones en iniciativas privadas aeroportuarias; nueve solicitudes portuarias por US$1.420 millones, y los proyectos de los ríos Meta y Magdalena.

• Infraestructura social: $14 billones en APP para el Hospital Simón Bolívar, el Instituto Nacional de Cancerología, el Acueducto de Santa Marta, la PTAR de Cúcuta y 13 colegios en Soacha y Cali para más de 14.000 estudiantes.

• Más fuentes de financiación: banca multilateral, obras por impuestos, obras por regalías, pagos por disponibilidad y normalización de los peajes inoperantes.

• Resultados medibles: un tablero público de indicadores, construido con el sector privado, que medirá tiempos de viaje, eficiencia logística y cumplimiento de hitos contractuales.

Para dar seguridad jurídica, el Plan establece estabilidad tributaria de 16 años para los proyectos de infraestructura, moderniza el régimen de APP y crea los PINES 2.0 para destrabar obras estratégicas. La ANI propuso, además, contratos de APP de hasta 50 años, incluidas las prórrogas, y un Fondo rotatorio para la Estructuración de Infraestructura Social y Productiva.

A los inversionistas, Ayerbe Pino les ofreció dos garantías: proyectos que trasciendan a este Gobierno y que se puedan ejecutar, con estudios completos, riesgos transparentes y fuentes de pago definidas. “En la ANI tenemos la capacidad técnica e institucional para cumplir, con rigor y eficacia, las metas trazadas; lo demás lo hacemos juntos”, concluyó.