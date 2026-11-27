18 canales han sido recuperados y otros 15 continúan en intervención en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), avanza en las labores de limpieza, recuperación y mantenimiento de canales en diferentes sectores de la ciudad, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la capacidad de drenaje y mitigar los riesgos de inundación.

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De acuerdo con el balance actualizado, 18 frentes de intervención ya fueron terminados y entregados, mientras que otros 15 permanecen activos, con trabajos en distintos sectores de las tres localidades de Cartagena.

Canales terminados

1. Canal Chiamaría, El Pozón, sector Ciudadela de La Paz.

2. Canal El Limón, sector Las Antenas.

3. Canal El Limón, sector avenida.

4. Canal Hormiga, paralelo a La Cordialidad.

5. Canal Calicanto, sector San José.

6. Canal Santa Clara.

7. Canal Santa Clara, sector Bahía San Carlos.

8. Canal Blas de Lezo.

9. Canal El Pilón, San Fernando.

10. Canal Matagente, Bayunca.

11. Canal San Pedro Mártir.

12. Canal Cerros de Albornoz.

13. Canal Pontezuela.

14. Canal Matute.

15. Canal Isla de Belén.

16. Canal Calicanto, Parque Heredia.

17. Canal Marlinda, La Boquilla.

Frentes que continúan activos

Actualmente, las labores de intervención se concentran en los siguientes 15 puntos:

1. Canal Matute, sector Marval.

2. Canal Chiamaría, sector Letras del Pozón.

3. Calicanto Nuevo, Parque Heredia (segundo tramo).

4. Canal de Arroz Barato.

5. Canal Jorge Eliécer Gaitán, en Olaya Herrera, sector Playas Blancas.

6. Canal María Conquet, Pie de La Popa.

7. Policarpa, sector Termocandelaria.

8. Canal La India.

9. Canal La Carolina, sector Gran Manzana.

10. Canal de Villas de Aranjuez.

11. Canal Mono Judas.

12. Descole de la avenida El Lago.

13. Canal Caraquita, Bayunca.

14. Imbornales de la bomba Texaco, Pie de La Popa.

15. Imbornales del puente Jiménez, avenida El Lago.

La Administración Distrital destaca que estas acciones son fundamentales para mejorar el funcionamiento de los canales, especialmente ante las lluvias, y disminuir las condiciones que pueden favorecer represamientos e inundaciones en las comunidades.

Sin embargo, la recuperación de estos espacios también requiere del compromiso de los ciudadanos. Por eso, la OAGRD hace un llamado a las comunidades para que no arrojen basuras, escombros ni residuos a los canales, evitando que se conviertan nuevamente en puntos de acumulación de desechos que afectan el flujo del agua.

Mantener los canales limpios es una responsabilidad compartida. El trabajo institucional permite recuperar estos espacios, pero el compromiso de cada ciudadano es determinante para conservarlos y contribuir a una Cartagena más preparada frente a los riesgos.