Las marcas en la pista, los goles y la emoción de la competencia continúan marcando el desarrollo de los Juegos AFRO IDER 2026, una iniciativa que reúne a jóvenes deportistas de distintas comunidades de Cartagena en torno al deporte, la integración y el reconocimiento del talento de los territorios.

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Durante la segunda jornada, el atletismo fue protagonista en el Parque de Atletismo del Distrito, donde 43 jóvenes menores de 18 años participaron en las pruebas de velocidad, demostrando sus capacidades y potencial en la pista. En la competencia de 60 metros planos, el deportista Daider Manuel se quedó con el primer lugar al registrar un tiempo de 8 segundos y 70 centésimas, seguido por Abel Jesús Silgado, con 9,20 segundos, y Yuber Valenzuela, con 9,70 segundos.

«Estas pruebas sirven para detectar nuevos talentos para el deporte del atletismo y empezar un proceso de formación y desarrollo de talentos que siempre salen de nuestras comunidades», manifestó Giovanni Carrasquilla, director de Fomento Deportivo del IDER.

De manera simultánea, las disciplinas de kickbol y fútbol playa comenzaron sus competencias en escenarios de Playa Azul, Canapote, Olaya Herrera y La Boquilla, con partidos que llenaron de entusiasmo a los participantes y sus comunidades.

En kickbol, en el campo de La Boquilla, El Zapatero derrotó 9 carreras a 7 a PUA, mientras que los enfrentamientos entre Marlinda y Arroyo de Piedra también hicieron parte de la programación. En Olaya Herrera, Fundacafe cayó 7-4 frente a Fundisca, y Fuseri se impuso 4-2 ante Fundecoma.

Por su parte, el fútbol playa, que se disputa en Playa Azul, dejó los siguientes resultados: en la rama femenina, Tierra Bomba perdió 0-3 frente a Fuseri, y Asobatata venció 8-3 a Fudidca. En masculino, Fundecoma cayó 1-8 ante Villa Gloria, Fuseri perdió 0-3 frente a Red Afro y Asobatata derrotó 2-1 a Fudidca.

Los Juegos AFRO IDER 2026 también incluyen competencias de fútbol 11 en ambas ramas, voleibol de piso femenino, natación y canotaje, ampliando la oferta deportiva y las oportunidades de participación de las comunidades afrodescendientes de Cartagena.

Con estas jornadas, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER) continúa promoviendo el deporte como herramienta de integración, desarrollo de talentos, identidad y convivencia, fortaleciendo los espacios de participación deportiva y recreativa en las comunidades del Distrito.

Los Juegos AFRO IDER 2026 continúan llevando el deporte a los territorios, celebrando el talento, la identidad y la pasión de las comunidades cartageneras.