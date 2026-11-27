Hombre que resultó muerto en el operativo de rescate del éxito tenía problemas con su apartamento

Hace un año, un grupo de propietarios de los apartamentos construidos por el ‘clan Quiroz’, que recordemos son los señalados de haber construido el edificio portales de Blas de lezo II, donde fallecieron 23 personas en el 2017, manifestaron su preocupación por el estado en el que habían quedado las edificaciones.

Jailer Muñetón, la persona que apareció muerta en el rescate del almacén éxito Cartagena, había adquirido el apartamento 703 en el edificio Portal de Los Alpes ubicado en el sur de la ciudad.

En ese momento, manifestó que su situación económica desde 2018 se había complicado y poder saldar el préstamo al banco por el inmueble se le había hecho difícil de cumplir.

Al igual que muchas familias afectadas por el Clan Quiroz, los bancos continuaron cobrando las cuotas de los inmuebles, los cuales tuvieron que ser desocupados por recomendación de las autoridades ante el riesgo que representaban y para evitar una tragedia como la de Portales de Blas de Lezo II en el 2017.