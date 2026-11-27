La modernización del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena avanza con resultados concretos. El concesionario alcanzó un avance del 11 % en las obras, y llegará al 20 % antes de finalizar el año, cumpliendo la meta prevista, con nueve frentes de trabajo activos y acuerdos que permiten destrabar asuntos pendientes para el desarrollo del proyecto.

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Entre las intervenciones en ejecución se encuentran la ampliación de la terminal existente, la construcción del edificio de parqueaderos, que tendrá un espacio comercial en su primer piso, la modernización del sistema de combustible, los trabajos en la pista, la plataforma secundaria y la ampliación de la plataforma principal.

Durante la jornada, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, destacó los acuerdos alcanzados entre el Gobierno nacional, la Alcaldía de Cartagena, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la concesión y los diferentes actores del proyecto.

“Todos sentimos este aeropuerto como nuestro y Cartagena merece una infraestructura a la altura de su importancia turística. Es muy importante haber logrado destrabar asuntos que estaban pendientes y ver cómo estos compromisos comienzan a avanzar. El presidente Abelardo de la Espriella ha estado muy atento a este proyecto y a la necesidad de recuperar el tiempo perdido. Hoy estamos viendo voluntad de trabajar conjuntamente para que las cosas ocurran”, señaló la ministra.

Entre los principales compromisos se destaca la formalización de la entrega a la ANI del espacio público requerido para las obras viales asociadas a la ampliación del aeropuerto, luego de superar las diferencias que existían sobre estos terrenos.

También se avanzó en los acuerdos con la Asociación de Taxistas del Aeropuerto y la concesión para mejorar las condiciones de trabajo de quienes reciben a los visitantes de Cartagena. El próximo 15 de diciembre se entregarán sus nuevas oficinas. Mientras tanto, los taxistas contarán con un espacio provisional cómodo y adecuado durante la transición.

Otro anuncio importante es la entrega en comodato del terreno de Bonga Park a la Alcaldía de Cartagena, para que, a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación, desarrolle un escenario deportivo para la comunidad de Crespo.

Para este proyecto, la administración distrital anunció una inversión de $7.000 millones, con la que se busca atender una solicitud histórica de los habitantes del sector.

Por otra parte, continúa en revisión el proceso de adquisición, por parte de la ANI, de los lotes de la manzana 554, con el propósito de incorporarlos a la concesión aeroportuaria y tener los espacios que garanticen la seguridad en los tanques de combustible.

La ministra resaltó especialmente el papel de los taxistas en el desarrollo del aeropuerto. “Ellos son la primera cara que reciben los turistas cuando llegan a Cartagena y también quienes los acompañan en su salida. Por eso es tan importante que tengan mejores condiciones para desarrollar su trabajo. Quiero reconocer al alcalde por su compromiso y capacidad de escucha, y a la concesión por facilitar el espacio provisional para esta transición”, afirmó.

Con estos avances y acuerdos, el Gobierno nacional busca recuperar el tiempo perdido, superar los obstáculos y garantizar que Cartagena cuente con un aeropuerto moderno, con mejores condiciones para sus pasajeros, trabajadores y comunidades vecinas.