El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la derogación de la polémica ley “Simón Bolívar”, una ley que fue aprobada por el chavismo, bajo el mandato del hoy depuesto Nicolás Maduro, que prometía la “defensa de La Paz” y para ello contemplaba entre otras cosas, penas de hasta 30 años e inhabilitaciones políticas a quienes, a juicio del gobierno, promovieran las sanciones o “bloqueos”.

“Esa ley obedeció a un momento muy puntual de una situación particular que vivía Venezuela y es una situación que por la vía de la diplomacia de paz, que ha defendido la presidenta Rodríguez, hemos ido solventando algunas de las situaciones críticas que teníamos. De manera que es una ley que cumplió en su debido tiempo su cometido, no hay ningún venezolano o venezolana que haya sido sometido (a esa ley)”, dijo Rodríguez aludiendo además que la decisión de derogar esta ley es a solicitud del programa de Convivencia y Paz.

Indicó además que el planteamiento para derogarla se hará el próximo martes en la plenaria de mayoría oficialista.

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Consultado por Caracol Radio sobre el por qué no se derogó también la ley contra el odio, una petición de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, Rodríguez dijo que, “porque nosotros tenemos que el odio todavía instalado allí”.

Según el funcionario, “todavía hay planes de que se imponga nuevamente el odio en los procesos políticos venezolanos. Nosotros creemos que esa la ley es necesaria, una ley para la convivencia, una ley contra el odio, es una ley para la convivencia pacífica entre venezolanas y venezolanos. La reforma es profunda, la reforma elimina todos los elementos relacionados con la tipificación de delitos”.

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Caracol Radio también le consultó al presidente del Parlamento venezolano por la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y sobre las inhabilitaciones políticas y si estos temas se han discutido en la mesa de diálogo que recién culminó su cuarto ciclo.

“Ese caso en específico que tienes en la cabeza no se trató ni se va a tratar porque no hay venezolanos de primera y venezolanos de segunda. Hay venezolanos igualitos ante la ley, ante la Constitución y ante la vida republicana. Es decir, las mujeres y hombres de este país son sujetos de la acción de las leyes de la República y de la Constitución. Las leyes o los procesos de diálogo no tienen nombre y apellidos, muy por el contrario, hay que irle bajando un poquito a la soberbia, hay que irle bajando un poquito a la prepotencia”, respondió.

En cuanto a la discusión de un nuevo CNE, Rodríguez señaló que, “acerca de los elementos relacionados con las leyes electorales, no se ha tratado en la mesa de diálogo. Yo le pido a las venezolanas y los venezolanos, les pido a los medios de comunicación también y a los sectores políticos que confíen en este proceso de esta mesa de diálogo. Lo que estamos buscando a través de los distintos diálogos que se han instalado es que los acuerdos sean acuerdos para que todas y todos sintamos que podemos volver a convivir en un clima de paz”.

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Regreso de Edmundo González a Venezuela

Consultado sobre el regreso de Edmundo González Urrutia, Rodrigiez ironizó preguntando “¿Quién es él?”. Interlocutor 3: Va a llegar otra vez al país. Puede venir cuando quiera, los españoles estarán felices. Los que no van a estar muy felices son las tascas de Madrid”.

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