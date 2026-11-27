La decisión fue firmada el 24 de noviembre y habilita asistencia económica para los habitantes de seis condados: Brevard, Indian River, Martin, Okeechobee, Palm Beach y St. Lucie.

¿Qué ayudas recibirán los afectados?

A través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), los damnificados podrán acceder a subvenciones para alojamiento temporal, reparación de sus viviendas y otros gastos relacionados con la emergencia. También se contemplan préstamos de bajo costo para cubrir pérdidas materiales que no estén protegidas por los seguros.

Para solicitar estos recursos, las familias deben presentar primero sus reclamaciones ante las aseguradoras y después tramitar la asistencia federal.

La declaración también contempla financiación para los gobiernos locales y organizaciones sin ánimo de lucro que participen en las labores de emergencia. Estos recursos podrán destinarse al retiro de escombros y a medidas de protección para las comunidades. En este caso, la cobertura incluye los condados de Brevard, Hardee, Indian River, Martin, Okeechobee y Palm Beach.

Florida enfrenta una segunda ronda de inundaciones

La emergencia no ha terminado. Mientras algunas comunidades comienzan a gestionar las ayudas, otras enfrentan una nueva oleada de inundaciones.

En el condado de Seminole, las autoridades reportaron al menos 495 viviendas afectadas por el desbordamiento del río St. Johns. En algunas zonas, las vías permanecen bajo el agua y hay viviendas a las que solo se puede llegar en embarcaciones.

Ante esta situación, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, solicitó una declaración adicional de desastre para ocho condados, entre ellos Seminole, Volusia, Flagler y Orange. Esta nueva petición busca ampliar la asistencia federal a las zonas afectadas por las inundaciones más recientes y todavía estaba pendiente de aprobación.

Con la primera declaración, el Gobierno de Estados Unidos comenzó a liberar recursos para la recuperación de las comunidades afectadas. Sin embargo, la atención de la segunda emergencia dependerá de la respuesta federal a la nueva solicitud del estado.