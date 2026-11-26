El mandatario cuestiona que el nuevo dato se haya conocido después de las elecciones de medio mandato, celebradas el pasado 3 de noviembre.

La polémica surgió luego de que la entidad elevara su estimación de crecimiento del producto interno bruto (PIB) del tercer trimestre de 2026, al pasar del 3,4 % al 4,3 %. La nueva cifra representa un aumento de 0,9 puntos porcentuales frente al cálculo inicial, publicado días antes de los comicios.

A través de su red social Truth Social, Trump expresó su inconformidad con la diferencia entre ambos resultados y pidió esclarecer por qué el crecimiento económico no se informó desde el principio con la cifra actualizada. El presidente también cuestionó el momento en que se hizo pública la revisión y sugirió que pudo haber una motivación política detrás de la publicación.

Sin embargo, hasta el momento no ha presentado pruebas que demuestren que la entidad haya manipulado los datos para influir en el resultado electoral.

¿Por qué cambió la cifra del PIB?

La Oficina de Análisis Económico explicó que la actualización responde a la incorporación de información más completa sobre distintos sectores de la economía, entre ellos la inversión empresarial y el gasto de los consumidores.

Este tipo de ajustes hace parte del procedimiento habitual de la entidad, que publica varias estimaciones del PIB a medida que recibe nuevos datos sobre la actividad económica. Por eso, una revisión al alza o a la baja no significa necesariamente que haya existido una irregularidad.

El crecimiento del PIB es uno de los principales indicadores para medir el desempeño económico de un país, pues refleja el valor de los bienes y servicios producidos durante un periodo determinado.

La discusión sobre la independencia de las estadísticas

El reclamo de Trump vuelve a poner en el centro del debate la independencia de las instituciones encargadas de elaborar las estadísticas económicas en Estados Unidos.

No es la primera vez que el mandatario cuestiona este tipo de informes. En agosto de 2025 también criticó los datos de empleo publicados por el Gobierno y destituyó a la entonces directora de la Oficina de Estadísticas Laborales, después de que un reporte mostrara una desaceleración en la creación de puestos de trabajo.

Ahora, la controversia se concentra en las cifras del PIB y en el momento en que fueron actualizadas. Mientras Trump exige explicaciones, la revisión de la BEA mantiene abierta la discusión sobre la transparencia de los datos económicos y la confianza en las instituciones que los producen.