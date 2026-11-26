El anuncio fue realizado este jueves por el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva, durante la 42.ª Feria Internacional de La Habana (FIHAV), uno de los principales encuentros comerciales del país.

¿En qué sectores se concentrarán las inversiones?

Los nuevos negocios abarcan actividades consideradas estratégicas para la economía cubana, entre ellas:

* Comercio: apertura de nuevas oportunidades para la distribución y venta de productos.

* Petróleo y combustibles: inversiones en exploración, extracción, almacenamiento y comercialización.

* Turismo: participación extranjera en hoteles, instalaciones y servicios turísticos.

* Minería: desarrollo de proyectos para aprovechar los recursos naturales.

* Banca y finanzas: incorporación de capital privado y extranjero.

De los 40 negocios aprobados, 22 corresponden a empresas de capital totalmente extranjero, nueve son empresas mixtas y otros nueve funcionan bajo contratos de asociación económica internacional. Además, seis cuentan con participación de cubanos residentes en el exterior.

Más participación privada y facilidades para los inversionistas

Las nuevas medidas también buscan reducir los obstáculos que durante años han dificultado la llegada de capital extranjero. Entre los cambios anunciados están la simplificación de los trámites para aprobar proyectos, mayores facilidades para abrir cuentas bancarias en el exterior y la posibilidad de que las empresas contraten directamente a sus trabajadores.

El Gobierno también trabaja en una nueva ley de inversión extranjera que pretende ampliar la participación de los cubanos residentes fuera de la isla y ofrecer mayores garantías a quienes decidan invertir.

Según las autoridades, desde junio se han implementado 176 transformaciones económicas, respaldadas por nuevas disposiciones jurídicas. CubainformacionTV +1

Cuba busca inversiones en medio de una profunda crisis económica

La apertura se produce en un momento complejo para la isla, marcado por dificultades energéticas, problemas de abastecimiento, baja producción y restricciones financieras.

En este contexto, el Gobierno intenta conseguir recursos para reactivar sectores productivos, aumentar la oferta de bienes y servicios y reducir la dependencia de las importaciones.

Aunque los 40 negocios representan compromisos de inversión por 2.000 millones de dólares, las autoridades todavía no han detallado cuánto dinero corresponde a cada proyecto ni cuándo comenzarán a ejecutarse.

La apuesta de La Habana es que una mayor participación extranjera y privada contribuya a dinamizar la economía, generar nuevas fuentes de empleo y mejorar la disponibilidad de productos para la población. Sin embargo, el alcance de estas reformas dependerá de su implementación y de la capacidad del país para ofrecer condiciones estables a los inversionistas.