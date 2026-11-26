La compañía comunicó a los representantes sindicales su intención de cerrar definitivamente sus operaciones y presentar un despido colectivo que afectaría a sus 659 trabajadores, después de suspender todos sus vuelos y no conseguir nuevos inversionistas.

El anuncio se produjo este jueves 26 de noviembre, durante una reunión entre la dirección de la empresa y los sindicatos USO Sector Aéreo y Sitcpla, que representan a parte de la plantilla. Allí, los trabajadores conocieron que la propuesta inicial de despidos, que contemplaba entre 210 y 270 puestos, podría extenderse ahora a la totalidad de los empleados.

La decisión llega después de que Plus Ultra anunciara la suspensión de todas sus operaciones aéreas el pasado lunes, tras reconocer que las negociaciones y las alternativas estudiadas para mejorar su situación financiera no dieron resultado.

Los sindicatos cuestionan la información de la empresa

La propuesta generó preocupación entre los representantes de los trabajadores, que cuestionaron la documentación económica entregada por la compañía. Según USO, todavía existen dudas sobre las cifras presentadas, las razones del cierre y la situación financiera real de la aerolínea.

El sindicato también pidió reiniciar el procedimiento de despido colectivo y reclamó la intervención de la Inspección de Trabajo para garantizar que se cumplan las obligaciones legales y los derechos de los empleados.

Los representantes laborales consideran que no se puede avanzar con los despidos sin contar primero con información suficiente y verificable sobre las causas que llevaron a la empresa a esta situación.

Una crisis financiera que pone en riesgo el futuro de la aerolínea

Las dificultades de Plus Ultra se han agravado por el aumento de los costes operativos, especialmente el combustible, las deudas y la reducción progresiva de sus rutas internacionales. En las últimas semanas, la compañía había suspendido conexiones con Colombia, Argentina y Perú, antes de detener completamente sus operaciones.

A este panorama se suma la falta de nuevos inversionistas que permitan garantizar la continuidad del negocio. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad pública española que apoyó financieramente a la aerolínea durante la pandemia, también había participado en la búsqueda de posibles socios.

En 2021, Plus Ultra recibió un rescate de 53 millones de euros con recursos públicos. Ahora, la crisis de la compañía también pone en duda la recuperación de ese dinero.

Por el momento, el cierre definitivo y los despidos siguen siendo una propuesta dentro del proceso de negociación laboral. La empresa deberá aclarar su situación financiera y avanzar en los procedimientos correspondientes antes de concretar las medidas anunciadas.