Según explicó la OMS, los recursos permitirán apoyar la vacunación de aproximadamente 62.000 recién nacidos, más de 780.000 niños y niñas, y otras 110.000 personas pertenecientes a grupos de riesgo. La asistencia también contempla acciones de prevención y cont…

La cifra equivale al 242 % del PIB del país. El Gobierno calificó la situación como insostenible y anunció que buscará renegociar sus compromisos financieros después de varios años sin publicar datos oficiales sobre la deuda.

Venezuela hizo públicas sus cifras de endeudamiento y reconoció que, al cierre de 2025, su deuda pública alcanzaba los 237.544 millones de dólares. El monto representa cerca de dos veces y media el valor de todos los bienes y servicios que produce el país en un año.

La información fue divulgada este martes 24 de noviembre por el Gobierno venezolano, que calificó el nivel de endeudamiento como insostenible. La publicación también marca el regreso de los informes oficiales sobre la deuda, después de varios años sin divulgar cifras detalladas.

Según el documento, una parte importante de las obligaciones corresponde a deudas comerciales, que suman 116.500 millones de dólares. También aparecen 67.300 millones de dólares relacionados con compromisos no financieros de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El total incluye además compromisos con otros países, pagos derivados de demandas y arbitrajes internacionales, y obligaciones con organismos multilaterales.

¿Por qué preocupa el nivel de endeudamiento?

La deuda venezolana se ha acumulado durante años, en medio de la caída de los ingresos petroleros, las dificultades económicas y las sanciones internacionales. A esto se suman los pagos que el país dejó de realizar desde 2017, cuyos intereses y penalidades aumentaron el monto pendiente.

El elevado endeudamiento también ha dificultado que Venezuela consiga nuevos préstamos y llegue a acuerdos con sus acreedores.

¿Qué plantea el Gobierno?

Para enfrentar esta situación, las autoridades presentaron el programa económico Venezuela Renace, que contempla reorganizar las finanzas públicas, negociar las deudas pendientes y buscar nuevamente acceso a los organismos financieros internacionales.

Entre los objetivos está recuperar los vínculos con instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

El principal reto será alcanzar acuerdos con los acreedores y encontrar una salida a la deuda sin profundizar las dificultades económicas que enfrenta la población venezolana.