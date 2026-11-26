Ibagué

Avanza en el Concejo de Ibagué el proyecto de acuerdo que busca la reglamentación de las cabalgatas en la ciudad, esto luego que el Tribunal Administrativo del Tolima suspendiera la realización de este tipo actividades hasta que se garantice la protección de la vida e integridad de los animales como seres sintientes protegidos por la Ley, además para salvaguardar la vida e integridad de los asistentes a este evento.

En diálogo con Caracol Radio la concejal de Ibagué, Aura Galeano, confirmó que el proyecto que busca la reglamentación fue aprobado en primer debate, ahora pasará a plenaria para que los cabildantes determinen si se convierte en acuerdo municipal.

“La iniciativa busca trabajar por el bienestar animal que ha sido solicitado, tenemos claro los aportes de diferentes sectores, además la dinámica económica que genera este tipo de actividades. Esperamos que el sábado sea aprobado por el Concejo”, destacó Aura Galeano.

Por su parte, el concejal del Partido Político Mira, Camilo Tavera, catalogó que aprobar este acuerdo que revive las cabalgatas en la capital del Tolima es un retroceso en materia de bienestar animal.

“En las cabalgatas terminan hasta los caballos muertos, es un retroceso, debemos es cuidar y proteger a nuestros animales. De todas maneras, respeto a los que piensan lo contrario, hay incluso un grupo de concejales que lo promueven, nosotros no los apoyamos”, manifestó Camilo Tavera.

Se espera que el próximo fin de semana se realice el segundo debate en el que se determinará, si la plenaria del Concejo de Ibagué decide convertir este proyecto en acuerdo municipal.