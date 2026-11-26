Ibagué

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, confirmó la muerte de uno de los 15 heridos que dejó el accidente de tránsito que se registró sobre el mediodía de este jueves 26 de noviembre en el kilómetro 10 de la variante que de Ibagué conduce hacia Girardot, a la altura del puente de la vida.

“De manera oportuna, coordinamos la disponibilidad de ambulancias y el traslado de los 14 lesionados: 12 adultos y 2 menores de edad. De ellos, 13 fueron trasladados a Asotrauma y uno al Hospital Federico Lleras para recibir atención médica. Lamentamos profundamente el fallecimiento de una de las personas involucradas, quien fue trasladada inicialmente a la clínica Avidanti”, dijo la gobernadora del Tolima.

Por otra parte, aseguró que “Expresamos nuestra solidaridad con las familias afectadas y seguimos atentos a la evolución de los pacientes y a las necesidades de apoyo que puedan presentarse”.

En el accidente se vieron involucrados un bus adscrito a la empresa San Vicente el cual habría sufrió volcamiento lateral y terminó impactando contra un vehículo de carga.

La Clínica Asotrauma de Ibagué entregó parte médico de los lesionados

En un comunicado a la opinión pública la clínica Asotrauma de Ibagué informó que en este centro asistencial atendieron 13 heridos distribuidos así: nueve adultos, dos adultos mayores y dos menores de edad. De este grupo, dos pacientes presentan trauma grave, mientras que los demás registran lesiones de menor complejidad.

Dato: Las autoridades de Ibagué investigan las causas de este accidente de tránsito.

Este es el segundo accidente de tránsito de gravedad que se registra en el Tolima en menos de ocho días. El primero fue el de una automotor de carga que se habría quedado sin frenos llegando al municipio de Cajamarca siniestro que dejó seis personas muertas y 11 heridas.