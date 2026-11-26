Ya empiezan a formarse las alianzas entre diversas colectividades políticas para buscar las elecciones territoriales del año 2027, tanto así que partidos con enfrentamientos en espacios como el Congreso ya están en conversaciones para llegar unidos a estos comicios.

Ese el caso de los partidos Pacto Histórico, Alianza Verde, En Marcha y Liberal; quienes iniciaron ya conversaciones en el departamento del Tolima, donde buscarán la alcaldía de Ibagué y la Gobernación.

Así lo anunció en sus redes sociales el representante del Pacto Histórico por esa región, Marco Hincapié, asegurando: “Vamos a ganar el poder territorial en Ibagué, y el departamento. Pronto llegará el fin de los clanes”.

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La pelea por las curules de la lista del Pacto en Tolima

Sin embargo, existe una pelea que puede llegar a afectar esta colación. Pues en el Consejo de Estado, existe una demanda de nulidad electoral contra el representante Hincapié y Renzo García, ambos del partido Pacto Histórico.

La historia se remonta a la consulta interna hecha por el hoy partido de oposición, donde el entonces precandidato Javier Rodríguez Figueroa, quien hizo parte de la lista conjunta entre la Alianza Verde y el Pacto Histórico por el Tolima, alegó presuntas irregularidades en la conformación definitiva de candidatos que se presentaron en el tarjetón de las elecciones legislativas.

Según Rodríguez, fue dejado por fuera de la conformación de la lista a la Cámara de Representantes, pese a su participación en la consulta del Pacto Histórico en octubre de 2025 y que dos de los candidatos que se presentaron renunciaron a su aspiración, lo que en según él, debía subirlo en la posición en la lista.

Ahora la decisión sobre qué pasará con estas curules recae en el Consejo de Estado, quien determinará si declara la nulidad de la inscripción de la lista.

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