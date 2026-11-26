Tolima

En diálogo con Caracol Radio el geólogo, Jonathan Ortiz, afirmó que el Servicio Geológico Colombiano sí calificó como un evento sísmico atípico el enjambre que se registra desde el pasado 20 de septiembre en el municipio de Chaparral, Tolima, reafirmando lo manifestado por la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, que reveló que era un fenómeno único en el mundo.

“Se ha presentado una liberación de energía que ha generado una sismicidad que llevó a más 2 mil sismos con epicentro en el municipio de Chaparral. Parece que la particularidad que se ha registrado en este enjambre no había ocurrido”, dijo Jonathan Ortiz.

El geólogo resaltó que hay tres hipótesis sobre lo que está sucediendo en el sur del Tolima, por lo que pidió que se investigue a profundidad para determinar el origen con el fin de tener la certeza de qué está sucediendo.

¿Deben traer expertos extranjeros para analizar este fenómeno?

Según Ortiz, en el país los profesionales en geología están preparados para analizar este tipo de fenómenos, pero que si se traen expertos internacionales servirá para el aporte al conocimiento geocientífico.

“Chile ha tenido un escenario sísmico, han crecido en el conocimiento, pero también hay países como el Japón, Perú, Ecuador, pero hay también expertos en Colombia, lo importante es conocer el origen de lo que está sucediendo”, puntualizó Jonathan Ortiz.

Dato: la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, advirtió que busca una alianza con Chile para que expertos estudien a profundidad el enjambre sísmico que acumula más de 2.000 movimientos en Chaparral.