Ibagué

Caracol Radio confirmó que en la tarde del jueves 26 de noviembre se registró un accidente de tránsito en la variante de Ibagué en el que se vieron involucrados un bus de la empresa San Vicente y un vehículo de carga.

Según las primeras versiones, el conductor del vehículo de transporte público que cubría la ruta Ibagué – Girardot habría perdido el control del automotor metros antes de llegar al puente de la vida, lo que ocasionó que sufriera volcamiento lateral y terminara estrellándose contra un vehículo de carga.

Los organismos de socorro que arribaron al sitio atendieron a 14 personas que desplazaban en el automotor.

Por ahora, las autoridades de tránsito no han entregado una versión oficial sobre este hecho que se registró sobre el mediodía y que afecta la movilidad de este corredor vial fundamental para las viajeros que se desplazan entre los municipios de Cajamarca y El Espinal.

Este es el segundo accidente de tránsito de gravedad que se registra en el Tolima en menos de ocho días. El primero fue el de una automotor de carga que se habría quedado sin frenos llegando al municipio de Cajamarca siniestro que dejó seis personas muertas y 11 heridas.